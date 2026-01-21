Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ giảm từ 6-9 độ. Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Cụ thể, cơ quan khí tượng ghi nhận, nhiệt độ lúc 13h hôm nay, Hà Nội 14,8 độ, giảm 9,8 độ so với 13h ngày 20/1; Mẫu Sơn 2,8 độ, giảm 11,8 độ so với 13h. Trước đó, lúc 7h ngày 21/1, Hà Nội 20,3 độ; Mẫu Sơn 4,4 độ.

Các chuyên gia nhận định, đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng có thể không thấp như đợt rét trước, nhưng cảm giác rét hơn do là rét ẩm; còn khu vực vùng núi và vùng núi cao rét hơn.

Dự báo, chiều tối và đêm nay (21/1), không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối nay đến sáng mai (22/1), khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Thời tiết miền Bắc rét đậm diện rộng, khả năng kéo dài đến 23/1. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/1. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ; riêng vùng núi từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-17 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, từ chiều tối nay đến sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm và duy trì đến khoảng ngày 23/1. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-13 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay đến 23/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá.

Ngoài ra, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Tại vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m, biển động. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-5m, biển động.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Khả năng tác động của không khí lạnh

Cơ quan khí tượng lưu ý, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Rét đậm, rét hại kèm theo băng giá làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, đồng thời gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại và băng giá có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế - xã hội khác trên biển.