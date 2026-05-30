Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 31/5, không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; nhiệt độ sáng và trưa 29-33 độ, chiều và tối 32-35 độ.

Thời tiết Hà Nội có nắng trên 34 độ trong ngày thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, ngày và đêm 31/5, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ 1/6, những khu vực này có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, từ khoảng 3-5/6, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Khu vực Trung Bộ, từ khoảng 2-3/6, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 2-3/6 chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 31/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; phía Nam có nơi dưới 27 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.