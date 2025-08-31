Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị chiều 30/8, bão số 6 (Nongfa) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tối cùng ngày, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Các chuyên gia đánh giá, cơn bão số 6 tuy không lớn, nhưng tác động trực tiếp đến các khu vực bão số 5 vừa đi qua; gây gió mạnh và mưa lớn.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cụ thể, từ đêm 30 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, khu vực duyên hải từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 31/8, từ 7-13h, có mưa vừa, mưa to và giông; từ 13-19h, có lúc có mưa rào và giông; nhiệt độ cao nhất khoảng 30-31 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 31/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc (Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.