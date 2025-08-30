Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (30/8), sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 (Nongfa) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Khu vực ven biển đất liền ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay khi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị. Nguồn: NCHMF

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5m; đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 7;... Ở các tỉnh từ Nghệ An - TP Đà Nẵng đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Trong đó, một số nơi có lượng mưa từ 7-15h trên 100mm như: Hương Quang (Hà Tĩnh) 145mm, Lâm Thủy (Quảng Trị) 123.8mm, Thanh Thủy (Nghệ An) 111.8mm.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày mai (31/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo các chuyên gia khí tượng, bão số 6 tuy không lớn, nhưng tác động trực tiếp đến các khu vực bão số 5 vừa đi qua. Do đó, các địa phương cần đề phòng về gió ở các khu vực ven bờ, nguy cơ gió giật mạnh, sóng gây tác động đến các tuyến đê biển, sạt lở.

Thời gian tác động lớn nhất về gió là từ chiều đến tối nay. Về mưa trước trong và sau bão là mối nguy hiểm cho các địa phương vừa chịu ảnh hưởng bão số 5 nên đề phòng nguy cơ sạt lở, lũ, ngập lụt.