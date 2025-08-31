Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị chiều 30/8, bão số 6 (Nongfa) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tối cùng ngày, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Các chuyên gia đánh giá, cơn bão số 6 tuy không lớn, nhưng tác động trực tiếp đến các khu vực bão số 5 vừa đi qua; gây gió mạnh và mưa lớn; nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đêm qua và sáng sớm nay (31/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/8 đến 3h sáng nay có nơi trên 70mm như: trạm Thuyền Quan (Hưng Yên) 150.2mm, trạm Cổ Ngựa (Hải Phòng) 78.4mm, trạm Đồng Văn 1 (Nghệ An) 177.6mm, trạm Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 125.2mm,…

Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều và tối nay, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 31/8, từ 7-13h, có mưa vừa, mưa to và giông; từ 13-19h, có lúc có mưa rào và giông; nhiệt độ cao nhất khoảng 30-31 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 31/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng, ven biển có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông nam cấp 2-3; phía Nam gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.