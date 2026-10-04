Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc từ tối 4/10, gây mưa giông, có nơi mưa rất to. Hà Nội chuyển lạnh từ gần sáng 5/10, nhiệt độ giảm mạnh.

Hà Nội chuyển lạnh, nhiệt độ giảm mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Thời tiết Hà Nội bắt đầu giảm nhiệt độ nhanh. Ảnh: Bảo Kiến

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ đêm 4/10. Từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10, thủ đô có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, Hà Nội chuyển lạnh.

Như vậy, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ giảm mạnh, từ mức cao nhất 32 độ hôm nay xuống còn 21-23 độ trong đêm nay, tức giảm khoảng 10 độ. Ngày mai, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 26 độ, chấm dứt đợt oi nóng kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các khu vực. Nguồn: NCHMF

Bắc Bộ có nơi mưa trên 130mm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm.

Trong đêm 4 và ngày 5/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Từ đêm 5 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đáng chú ý, từ đêm 6 đến ngày 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn tại khu vực này còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 4/10, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Biển động mạnh, gió Đông Bắc cấp 7

Trên biển, từ gần sáng và sáng 5/10, Vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các đợt mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.