Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, ngày 5/12 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/12, có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi có mưa, trời rét. Ảnh: Bảo Kiến

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 4/12 đến 3h ngày 5/12 có nơi trên 40mm như: trạm Cửa Tùng (Quảng Trị) 41,8mm, trạm Nghĩa Điền (Gia Lai) 76,8mm…

Ngày 5/12, khu vực này có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 5/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng phía Nam ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông; đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.