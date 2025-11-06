Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 6/11 đến hết ngày 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Ngày 7/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6/11, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Miền Bắc ban ngày hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 7-8/11 khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày 6/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; riêng phía Nam, buổi chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7. Đêm và sáng trời lạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa to đến rất to. Gió tây bắc cấp 2-4, chiều tối mạnh dần lên cấp 6-7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-26 độ; phía Nam 27-29 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa to đến rất to. Gió tây bắc cấp 2-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.