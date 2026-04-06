Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 7/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6/4, nắng nóng bắt đầu xuất hiện và nhiệt độ tăng đến 36 độ, cao hơn hôm qua 3 độ, cảm giác oi bức. Trạng thái thời tiết này còn duy trì đến ngày 7/4.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, chiều tối và đêm 8-9/4, Hà Nội có thể mưa giông, kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Sau thời gian trên, vùng hội tụ gió suy yếu, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại, từ 10-13/4, Hà Nội ít mưa, có ngày nắng nóng.

Nắng nóng xảy ra khắp miền Bắc đến Nam Bộ, riêng miền Trung có nơi trên 39 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trong khi đó, ngày 6-7/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày 6/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, riêng phía Bắc 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất:

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.