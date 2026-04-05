Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/4, Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%. Từ 7/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ.

Hầu hết các vùng trên cả nước nắng ráo, có nơi nắng nóng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/4, sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trời mát, nhưng nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ 23-25 độ; trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất đến 33 độ, tăng 3-4 độ so với hôm qua.

Từ ngày 6/4, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông nam. Từ 7-11/4, Hà Nội bước vào chuỗi ngày nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có ngày 37 độ.

Trong khi đó, ngày 5-6/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%. Cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 5/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.