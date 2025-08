Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 5/8 đến sáng 7/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 5/8, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, chủ yếu vào chiều tối. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ chiều 7/8, mưa lớn trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

Trong khi đó, ngày 5/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Một số điểm nắng nóng nổi bật: trạm Bái Thượng (Thanh Hóa) 38.5 độ; trạm Đô Lương (Nghệ An) 38.7 độ; trạm Nam Đông (Huế) 38.8 độ; trạm Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.6 độ; trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) 39.6 độ.

Dự báo, ngày 6-7/8, khu vực trên vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm 50-55%. Thời gian nắng nóng: 11-17h. Cảnh báo, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/8.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Riêng thời tiết Hà Nội 6/8, nền nhiệt tiếp tục giảm khoảng 2-3 độ so với ngày 5/8 do đã có mưa giông, mức cao nhất khoảng 32-34 độ.

Đối với khu vực Nam Bộ và TPHCM thời tiết cũng khá khắc nghiệt khi những ngày gần đây nhiệt độ phổ biến từ 35 độ, có nơi 36 độ, cảm giác khô rát và oi bức khá rõ rệt; chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa giông khả năng xảy ra những hình thái thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.

Dự báo thời tiết ngày 6/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng phía Đông Lâm Đồng 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.