Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối 6/11 đến hết đêm 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Từ ngày 8/11, mưa lớn ở khu vực này có xu thế giảm.

Từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/11, có lúc có mưa, mưa rào và giông. Nhiệt độ dao động từ 20-25 độ.

Miền Bắc có mưa rải rác. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk: cấp 2.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 7/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác và có nơi có giông, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3; riêng phía Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Đêm và sáng trời lạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.