Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/9, Bắc Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm qua, với mức cao nhất có nơi trên 34 độ.

Khoảng ngày 9-10/9, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa. Nhiệt độ cao nhất có thể giảm xuống khoảng 31 độ, thấp nhất khoảng 24 độ, thời tiết mát mẻ.

Miền Bắc có thể sắp đón không khí lạnh yếu đầu mùa gây mưa giông rải rác. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7-8/9, nhiệt độ tăng trở lại với mức cao nhất 34 độ. Ngày 9-10/9, thành phố có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ lại giảm.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng lưu ý, từ ngày 10-16/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ khả năng cao xuất hiện đợt mưa lớn.

Ngoài ra, trong ngày 7/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 7/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều có lúc có mưa rào và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.