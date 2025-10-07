Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 Matmo, kết hợp với đới gió Đông Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng các khu vực Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP Hà Nội có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến 20h ngày 7/10, cục bộ có nơi trên 300mm như: Hóa Thượng (Thái Nguyên) 564.2mm, Xuân Hương (Bắc Ninh) 403mm, Mễ Trì (TP Hà Nội) 301.9mm,…

Dự báo, từ tối 7/10 đến sáng 8/10, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, TP Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông; lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác; lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn: >100mm/3h.

Hà Nội mưa ngập nhiều nơi ngày 7/10; dự báo còn mưa to cục bộ trong buổi sáng 8/10. Ảnh: Hoàng Hà

Từ chiều 8/10, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ và TP Hà Nội có xu hướng giảm nhanh.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Người dân tại khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.

Dự báo thời tiết ngày 8/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đông bắc, đồng bằng và Thanh Hóa sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.