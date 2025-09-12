Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 12/9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều tối và tối 12/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/9, có mây, có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

TPHCM chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Tuấn Kiệt

Dự báo thời tiết ngày 12/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.