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Chiều 5/6, dự báo viên Vũ Tuấn Anh cho biết nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ sẽ có những diễn biến đáng chú ý trong những ngày tới.

Miền Bắc nắng nóng gia tăng trước khi đón "vàng mưa" giải nhiệt

Từ ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 độ, có nơi nắng nóng cục bộ trên 37 độ.

Sang ngày 7/6, hình thái thời tiết này tiếp tục mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Lúc này, cường độ nắng nóng tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ.

Miền Bắc nắng nóng chói chang hai ngày cuối tuần. Ảnh: Phạm Hải

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh lưu ý, dù ban ngày trời nắng nóng nhưng khu vực vùng núi Bắc Bộ về chiều tối và đêm các ngày 6-7/6 vẫn có nguy cơ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Từ ngày 8/6, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ dịu dần. Đặc biệt, từ chiều tối và đêm 8/6 đến hết ngày 9, khu vực này nhiều khả năng sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trận mưa này sẽ giúp không khí miền Bắc chuyển mát và dễ chịu hơn.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Miền Trung nắng nóng đặc biệt gay gắt

Theo ông Vũ Tuấn Anh, tại khu vực Trung Bộ, áp lực thời tiết chịu thêm tác động mạnh của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn (gió Lào). Do đó, trong giai đoạn từ ngày 6-8/6, một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Nền nhiệt cao nhất ở các khu vực này phổ biến từ 35-38 độ, thậm chí một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt vượt ngưỡng 39 độ.

Từ chiều tối và đêm 8/6, khu vực Bắc Trung Bộ có thể đón mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Bước sang ngày 9/6, vùng nắng nóng ở Trung Bộ sẽ thu hẹp lại, chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, trong giai đoạn chuyển mùa ngắn từ nắng nóng gay gắt sang mưa giông (xảy ra xung quanh ngày 8-9/6), sự xung đột giữa các khối khí dễ làm bùng phát các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm.

Người dân cần đề phòng và sẵn sàng các biện pháp trú tránh trước nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.