Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, chiều và tối nay (8/10), khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 12h - 20h ngày 8/10 có nơi trên 80mm như: trạm Cửa Cạn (An Giang) 139,4mm, trạm Ba Sao (Đồng Tháp) 97,2mm, trạm Khánh Hội (Cà Mau) 91,4mm, trạm Thạnh Hưng (Tây Ninh) 86,2mm…

Dự báo, đêm 8/10, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/10, sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết đêm 8 - ngày 9/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.