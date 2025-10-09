Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, đêm qua (8/10) và sáng sớm nay, ở Lâm Đồng, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 8/10 đến 3h ngày 9/10 có nơi trên 70mm như: trạm Tân Minh (Lâm Đồng) 96,2mm, trạm Bến Sỏi (Tây Ninh) 78,2mm,…

Dự báo, ngày và đêm 9/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Chiều và tối 9/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn: >60mm/3h.

Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/10, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 9/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị-Tp.Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.