Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, ngày 9/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Ngoài ra, tối và đêm 9/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ đêm 10/12, mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/12, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động 15-26 độ.

Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù. Ảnh: Đức Hoàng

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 9/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng; riêng TP Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ chiều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ; phía Nam có nơi 29-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; riêng miền Đông 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.