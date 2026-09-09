Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (9/9), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 9/9, trời chuyển mát.

Thời tiết miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát. Ảnh: Hoàng Minh

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa đông 2026-2027, nhưng cường độ không mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ; vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/9, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Từ chiều tối 9-10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 9/9 trời chuyển mát.

Cũng từ chiều tối và đêm 9/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Chiều và đêm 9/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc sau kết hợp thêm dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam, từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Từ ngày 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 9/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ, gần sáng mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Đông chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.