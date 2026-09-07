Không khí lạnh đầu mùa sắp ảnh hưởng miền Bắc

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, hiện nay (7/9), tại khu vực Trung Quốc đang có một khối không khí lạnh di chuyển về phía nước ta. Dự báo khoảng từ ngày 9-11/9, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Đây được dự báo là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa Đông năm 2026-2027. Tuy nhiên, cường độ của đợt không khí lạnh này không quá mạnh.

Dưới tác động của không khí lạnh, trong khoảng từ đêm 9-10/9, các tỉnh miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; sau đó, mưa giảm nhanh.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, nhiệt độ giảm nhẹ. Ảnh: Nam Khánh

Đáng chú ý, từ ngày 10-12/9, nền nhiệt miền Bắc sẽ có xu hướng giảm với mức cao nhất dưới 33 độ, thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống dưới 25 độ, khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ.

Theo thống kê, trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ ngày 12/9 đến 4/10. Đợt không khí lạnh đầu mùa sớm nhất từng được ghi nhận xảy ra ngày 16/8/2003.

Như vậy, nếu đợt không khí lạnh lần này ảnh hưởng miền Bắc từ ngày 9-10/9, thời điểm xuất hiện sẽ sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình nhiều năm.

Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Cùng thời điểm không khí lạnh tăng cường, một hình thế thời tiết đáng chú ý khác cũng được dự báo hình thành trên Biển Đông.

Cụ thể, từ ngày 9/9, trên khu vực Biển Đông có khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, với trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ.

Trên dải hội tụ nhiệt đới này, trong khoảng ngày 12-13/9, có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông (với xác suất khoảng 70-80%; sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%).

Cơ quan khí tượng lưu ý đây mới là các kịch bản dự báo, do đó diễn biến cụ thể của áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh lên thành bão cần tiếp tục được theo dõi, cập nhật trong những ngày tới.

Miền Trung nguy cơ mưa lớn diện rộng

Theo cơ quan khí tượng, trong trường hợp áp thấp nhiệt đới/bão xuất hiện, kết hợp với tác động của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, khu vực các tỉnh Trung Bộ được dự báo có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trong khoảng từ ngày 10-17/9.

Đợt mưa này cũng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Theo số liệu dự báo hiện tại, cơ quan khí tượng đưa ra hai kịch bản đáng chú ý.

Kịch bản 1, có xác suất xảy ra khoảng 60-70%, là mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến ngày 16/9. Vùng tâm mưa được dự báo tập trung từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Kịch bản 2, có xác suất khoảng 30-40%, là mưa lớn bắt đầu từ khoảng ngày 14/9 và kéo dài đến 17/9, với vùng tâm mưa tập trung từ Nghệ An đến TP Huế.

Ngoài ra, trong khoảng ngày 9-12/9, do gió mùa Tây Nam có khả năng tăng cường hoạt động mạnh, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo có mưa giông xuất hiện nhiều hơn.

Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân.