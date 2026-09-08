Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ đêm 9/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (8/9), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, mưa rào và giông xuất hiện vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 31-34 độ.

Dự báo khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, trời chuyển mát. Ảnh: Nam Khánh

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 9/9, trời chuyển mát.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa đông 2026-2027, song cường độ không mạnh. Với thời điểm xuất hiện này, không khí lạnh được dự báo đến sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ; vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Dự báo chi tiết. Nguồn: NCHMF

Hà Nội mưa giông, trời chuyển mát

Tại Hà Nội, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 9/9, trời chuyển mát.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, mưa lớn mở rộng xuống phía Nam. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm/đợt. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, trong hôm nay (8/9), khu vực Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông cục bộ.

Cụ thể, chiều tối và tối cùng ngày, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ đêm 9/9, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ trưa đến chiều 10/9, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.