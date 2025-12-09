Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, ngày 9/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Ngoài ra, tối và đêm 9/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ đêm 10/12, mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/12, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động 14-26 độ.

Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù. Ảnh: Đức Hoàng

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 9/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đên trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng TP Huế có mưa, từ chiều mưa vừa và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ chiều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.