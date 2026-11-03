Thời tiết hôm nay 3/11/2026:
|Khu vực
|Thời tiết
|Nhiệt độ cao nhất
|Nhiệt độ thấp nhất
|Hà Nội
|Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ
|30-32 độ
|24-26 độ
|Tây Bắc Bộ
|Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ
|28-31 độ, có nơi trên 31 độ
|21-24 độ, có nơi dưới 20 độ
|Đông Bắc Bộ
|Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ
|29-32 độ, có nơi trên 32 độ
|23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ
|Thanh Hóa đến Huế
|Có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ
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27-30 độ
|22-25 độ
|Duyên hải Nam Trung Bộ
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ
|29-32 độ, có nơi trên 32 độ
|24-27 độ, có nơi dưới 24 độ
|Cao nguyên Trung Bộ
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3
|28-31 độ
|19-22 độ
|Nam Bộ
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3
|30-33 độ, có nơi trên 33 độ
|24-26 độ
|TPHCM
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3
|30-32 độ
|23-26 độ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/11, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, có nơi trên 32 độ.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/11, cũng giảm mưa, chỉ còn ở vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất tăng khoảng 2 độ so với trước đó, phổ biến ở mức 30-32 độ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi.
Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, mưa rào và giông xuất hiện rải rác vào chiều và tối.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.