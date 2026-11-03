Vùng hội tụ gió trên cao suy yếu, Bắc Bộ có xu hướng giảm mưa, ngày nắng và nhiệt độ tăng trở lại. Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông. Nam Bộ duy trì mưa về chiều tối. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Thời tiết hôm nay 3/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 30-32 độ 24-26 độ Tây Bắc Bộ Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ Đông Bắc Bộ Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ 27-30 độ 22-25 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 28-31 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 30-33 độ, có nơi trên 33 độ 24-26 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 30-32 độ 23-26 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/11, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết Hà Nội khá dịu mát. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/11, cũng giảm mưa, chỉ còn ở vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất tăng khoảng 2 độ so với trước đó, phổ biến ở mức 30-32 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, mưa rào và giông xuất hiện rải rác vào chiều và tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.