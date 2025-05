Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 11/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Bắc của Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6.

Sau hơn 1 ngày mưa giông do không khí lạnh tràn qua, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chấm dứt mưa và chuyển nắng, nhiệt tăng nhẹ 2-3 độ nhưng trời vẫn khá dịu mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh.

Cụ thể, đêm 11 và ngày 12/5, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực này phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời mát với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, ngày 12/5, mức nhiệt cao nhất 30-32 độ.

Thời tiết miền Bắc dịu mát sau đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay (11/5), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-20h có nơi trên 90mm như: Hạnh Lâm (Nghệ An) 97.4mm, thị trấn Quán Hàu (Quảng Bình) 103mm, Phường Đồng Mỹ (Quảng Bình) 113mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 206mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 105.4mm, Ninh Tây (Khánh Hòa) 92.2mm,…

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa

tính từ 13-20h có nơi trên 70mm như: Quảng Sơn (Đắk Nông) 138.8mm, Đạ Sar (Lâm Đồng) 72.6mm, An Khê (Gia Lai) 91mm, Mỹ Phước Tây (Tiền Giang) 88mm, Trường Xuân (Đồng Tháp) 81.2mm,…

Cơ quan khí tượng dự báo, tối 11/5 và chiều tối 12/5, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì có mưa, mưa vừa và

giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết đêm 11 - ngày 12/5/2025 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

