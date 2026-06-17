Một trận đấu quan trọng với cả 2 đội, vì nó có thể quyết định ngôi đầu bảng và cả đối thủ tiềm năng mà họ sẽ gặp ở vòng 32 đội, về mặt lý thuyết.

Đội nào chiến thắng sẽ lập tức chiếm ưu thế, tinh thần lên cao. Ngược lại, nó sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng.

Mang trên vai gánh nặng kỳ vọng, tuyển Anh do HLV Thomas Tuchel, toàn thắng ở vòng bảng và không để thủng lưới, liệu có thể vô địch World Cup, sau 60 năm dài chờ đợi?

Thuyền trưởng người Đức đã gây ra những tranh cãi vì cách chọn lựa đội hình Tam sư dự World Cup. Nhưng việc Anh thắng cả 2 trận giao hữu trước giải (1-0 trước New Zealand và 3-0 trước Costa Rica, cho thấy có lẽ Thomas Tuchel đã tìm được sự cân bằng đội hình.

Xét về lịch sử đối đầu, Anh cũng đang chiếm lợi thế với 6 lần thắng, so với Croatia có 3 trong 11 lần gặp nhau. Ngoài ra, Tam sư chỉ thua 1 trong 8 trận mở màn gần nhất tại World Cup (thắng 4, hòa 3).

Nhưng Croatia cũng không phải dạng vừa tại World Cup. Họ chính là á quân World Cup 2018, 4 năm trước thì xếp thứ 3 (thắng Maroc 2-1). Dù vậy, họ không có kết quả chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, khi để thua 0-2 Bỉ, trước khi thắng 2-1 Slovenia hôm 7/6.

Tuyển Anh phụ thuộc khá nhiều vào Harry Kane. Ảnh: EuroFoot

Đội bóng của HLV Dalic rất giỏi trong việc kiểm soát khu vực giữa sân, điều tiết nhịp độ trận đấu và giữ bóng. Các tiền vệ đầy kỹ thuật và sáng tạo của họ tạo ra không ít thời cơ ghi bàn và sẽ gây khó khăn cho hàng thủ Anh.

Tuyển Anh có thể áp dụng lối chơi pressing cường độ cao nhằm kiềm chế Croatia, nhưng Modric và các đồng đội rất giỏi ‘né’ phong cách chơi như thế. Tam sư có thể giao nhiệm vụ cho các cầu thủ chạy cánh như Anthony Gordon và Saka khai thác khoảng trống 2 bên cánh và đưa bóng đến cho Harry Kane ở vị trí thuận lợi để ghi bàn.

Cuộc so tài Anh vs Croatia hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, đáng xem. Vậy tỷ số trận đấu sẽ thế nào? Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá ESPN, 2 đội sẽ chia điểm bằng kết quả Anh 1-1 Croatia.

Nhưng chuyên gia bóng đá Chris Sutton của BBC, không nghĩ vậy. Vì này dự đoán kết quả sẽ là Anh 2-0 Croatia.

Các chuyên gia của Sportskeeda và Sportsmole cũng đặt niềm tin chiến thắng vào Harry Kane và đồng đội, và chung một kết quả dự đoán Anh thắng 2-1 Croatia.

Đội hình dự kiến:

Anh: Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Croatia: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa.