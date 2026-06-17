3h ngày 18/6, sân Dallas:

Nếu suất vô địch World Cup được trao dựa trên thành tích vòng loại, tuyển Anh có lẽ đã được diễu hành ăn mừng.

Đoàn quân HLV Thomas Tuchel trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên giành vé với thành tích hoàn hảo: thắng cả 8 trận và không thủng lưới bàn nào.

Cầu thủ Anh sẵn sàng cho World Cup 2026 - Ảnh: FA

Dẫu vậy, những dấu hiệu đáng lo mới xuất hiện khi Anh không thể đánh bại Uruguay và Nhật Bản ở loạt giao hữu hồi tháng 3. Đặc biệt, thất bại trước Nhật Bản là lần đầu tiên "Tam sư" thua một đội bóng châu Á.

Trong khi đó, chiến thắng nhọc nhằn trước New Zealand nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane chưa đủ mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ.

Trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu, ra sân đội hình gần như mạnh nhất, tuyển Anh dễ dàng vượt qua Costa Rica. Đây như cú hích tinh thần cần thiết bởi tuyển Anh chỉ thua 1/8 trận mở màn gần nhất tại các kỳ World Cup.

Trong tay Thomas Tuchel lúc này là dàn sao đồng đều và chất lượng. Dẫu vậy, làm sao để tạo nên tập thể gắn kết, thi đấu đạt hiệu quả cao là bài toán khiến nhà cầm quân người Đức đau đầu.

Về phần Croatia, dù không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu, đội bóng áo caro vẫn thường chứng tỏ được bản lĩnh tại các giải đấu lớn. Croatia từng giành ngôi á quân World Cup 2018 và hạng ba World Cup 2022.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Zlatko Dalic bước vào giải đấu lần này với không ít áp lực, sau màn trình diễn thất vọng tại Euro 2024, nơi họ bị loại ngay từ vòng bảng mà không giành nổi chiến thắng nào.

Nhiều trụ cột bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng Croatia vẫn thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng loại, chỉ đánh rơi 2 điểm qua 8 trận để dẫn đầu bảng L.

Tuyển Anh nhỉnh hơn nhờ dàn cầu thủ đồng đều - Ảnh: Vox

Tuy nhiên, kết quả giao hữu trước giải lại không suôn sẻ. Croatia lần lượt để thua Brazil và Bỉ, rồi đánh bại Slovenia 2-1 nhờ bàn thắng phút chót của Mario Pasalic.

Hàng phòng ngự đội bóng áo caro đang bộc lộ nhiều vấn đề, khi thủng lưới cả 6 trận gần nhất, nhận đến 10 bàn thua.

Ba cuộc đối đầu vừa qua, Anh đều bất bại trước Croatia. Thế nên, Tam sư được đánh giá nhiều cơ hội chiến thắng trận ra quân.

Dự đoán: Anh thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Croatia: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa.