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Anh bước vào trận ra quân bảng L World Cup 2026 gặp Croatia với vị thế được đánh giá cao hơn, nhưng đây không hẳn là thời điểm để “Tam sư” bung hết sức. Với thể thức mới cho phép nhiều đội xếp thứ ba đi tiếp, một kết quả hòa ở trận mở màn cũng không phải thảm họa với cả hai đội.

Anh vs Croatia - Ảnh: Opta

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, tuyển Anh hướng đến sự chắc chắn và kiểm soát rủi ro. Họ sở hữu đội hình chất lượng với Kane, Bellingham, Rice, Gordon hay Madueke, nhưng vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện sau loạt trận chuẩn bị không quá thuyết phục. Việc Bukayo Saka chưa đạt thể trạng tốt cũng khiến hàng công Anh có thể phải điều chỉnh.

Croatia không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn rất đáng gờm nhờ kinh nghiệm của Modric, Kovacic, Perisic và Gvardiol. Đại diện châu Âu này luôn biết cách chơi thực dụng ở các giải lớn.

Anh có nhiều lợi thế hơn, nhưng Croatia đủ bản lĩnh để khiến trận đấu diễn ra chặt chẽ. Một kết quả hòa là kịch bản rất dễ xảy ra.

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Croatia: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa

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