Đội bóng Cape Verde lần đầu dự World Cup, đã làm đảo lộn mọi dự đoán, khiến các nhà đương kim vô địch châu Âu, thất vọng với kết quả chung cuộc.

Vozinha xúc động đến rơi nước mắt sau khi cùng Cape Verde có trận hòa lịch sử trước Tây Ban Nha. Ảnh: Euro Foot

Sở hữu dàn lực lượng tinh nhuệ, Tây Ban Nha tưởng sẽ có trận thắng dễ và thắng to Cape Verde, nhưng thực tế đoàn quân của HLV La Fuente bất lực trước đối thủ, chấp nhận trận hòa không bàn thắng.

Người gác đền Vozinha chính là người hùng của Cape Verde, cũng là người nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận đấu. Ở tuổi 40 và sắp rơi cảnh thất nghiệp, Vozinha chơi như ‘lên đồng’, có màn ra mắt World Cup vô cùng ngoạn mục.

Anh đã có 7 pha cứu thua cho Cape Verde trong cuộc so tài với ‘ông lớn’ Tây Ban Nha. Với kết quả chung cuộc, Vozinha trở thành thủ môn lớn tuổi nhất trong lịch sử giữ sạch lưới ở trận ra quân World Cup.

Tan trận, Vozinha cảm nhận rõ ‘hiệu ứng’ từ giải đấu lớn nhất thế giới – World Cup mang lại, khiến anh nổi tiếng khắp cõi mạng.

Tây Ban Nha hùng mạnh đã phải chào thua trước màn trình diễn ngoạn mục của thủ thành 40 tuổi của Cape Verde. Ảnh: X Fabrizio Romano

Cụ thể, theo cập nhật của chuyên gia bóng đá Fabrizio Romano, trước trận đấu với Tây Ban Nha, Vozinha chỉ có 10 ngàn người theo dõi trên instagam, con số tăng lên thành 1,7 triệu, sau 3 tiếng tan trận.

Và tính đến lúc này, sau hơn nửa ngày, số người theo dõi thủ thành Cape Verde đã lên tới 5,6 triệu người, và còn đang tiếp tục tăng lên.

Bản thân Vozinha xúc động đến bật khóc sau khi cùng Cape Verde buộc Tây Ban Nha phải chia điểm ra quân World Cup 2026, và lại còn giữ sạch lưới. Anh cho biết đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi và ngày ấy đã diễn ra còn hơn cả mong đợi.

Trận đấu tiếp theo của Cape Verde là gặp Uruguay (5h ngày 22/6), trước khi chạm trán Saudi Arabia (7h ngày 27/6).

(Nguồn VTV)