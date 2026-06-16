Sân Kansas City, 8h ngày 17/6:

Messi và Argentina đã thỏa giấc mơ giành chức vô địch World Cup (2022) mà họ khao khát, chờ đợi suốt 36, kể từ Mexico 1986. Và tại ngày hội bóng đá thế giới lần này, đoàn quân Lionel Scaloni tham dự với sứ mệnh mới: bảo vệ ngai vàng.

Điều đó là vô cùng khó khăn, bởi chỉ có Italia và Brazil từng làm được, nhưng cũng đã diễn ra từ lâu lắm rồi. Lịch sử gần đây mà các fan túc cầu được biết đến là đội vô địch thường hay bị loại từ vòng bảng!

Argentina được dự báo có trận đấu không dễ dàng. Ảnh: Khel Now

World Cup 2026 sẽ là lần tham dự cuối cùng của Leo Messi, lần thứ 6 kỷ lục của anh. Tập thể Argentina vẫn cháy tinh thần đã đưa họ đến vinh quang (ngoài cúp vàng thế giới là 2 Copa America): một người vì mọi người và mọi người vì một người.

Cả đội sẵn sàng chiến đấu vì Messi yêu quý, thiên tài của họ và ngược lại, số 10 cũng là điểm tựa để dẫn lối Argentina chinh phục thách thức.

So với 4 năm trước, Messi đã có tuổi hơn và thể lực là một dấu hỏi. Argentina cũng gặp những thử thách về nhân sự với một số ca chấn thương. Nhưng thật may, người gác đền số 1 ‘Dibu’ Emiliano Martinez đã bình phục chấn thương gãy ngón áp út tay phải, để có thể bắt chính ngay từ trận mở màn cho đội nhà.

Nico Gonzalez và Leandro Paredes đều được kỳ vọng đủ thể lực để ra sân cùng đồng đội, bất cứ khi nào Scaloni cần. Tuy nhiên, họ sẽ không có sự phục vụ của Nicolas Tagliafico, sau khi bị căng cơ bắp chân trong trận đấu với Honduras.

Messi cười tươi trên sân tập thế này, liệu có ra sân ngay từ đầu ở trận Argentina vs Algeria? Ảnh: AFA

Algeria cũng có khả năng thiếu vắng một trong những ngôi sao của họ. Ramy Bensebaini sẽ ngồi ngoài do chấn thương mắt cá chân.

Argentina hiện có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong thời gian này. Trong khi đó. Algeria cũng dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup 2026, giành 25 điểm sau 10 trận. Họ chỉ thua 1 trận duy nhất, để thủng lưới 8 bàn trong suối chiến dịch.

Lần gặp gần nhất cũng là duy nhất giữa 2 đội đến nay là vào 2007, với Argentina thắng ngược 4-3.

Hiện tại Argentina đang nắm giữ vị trí số 1 trong BXH FIFA, sở hữu đội hình trị giá 807 triệu euro. Những cầu thủ đắt giá nhất của họ, có Julian Alvarez (Atletico, 100 triệu euro), Enzo Fernandez (Chelsea, 90 triệu euro), Lautaro Martinez (Inter, 85 triệu euro),…

Argentina được đánh giá cao hơn, nhưng trận đấu này không được kỳ vọng sẽ có nhiều bàn thắng, bởi Algeria chơi rất chắc chắn. Họ giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp, trong khi Argentina cũng chưa thủng bàn nào ở 3 trận gần nhất.

Cả 2 đội chỉ để thủng lưới trung bình 0,6 bàn/trận trong 10 trận gần đây. Khả năng trận đấu sẽ diễn ra với nhịp độ chậm, và với tuyển Argentina, vẫn chưa biết liệu Messi có ra sân hay không, do vấn đề quá tải ở cơ gần đây.

Dựa vào đẳng cấp và tên tuổi, Argentina thắng như một tất yếu. Dựa vào trận ra quân luôn không dễ đá, Algeria lại thủ chắc, khả năng 2 đội hòa. Khó có kịch bản tồi tệ tái diễn - đoàn quân của Scaloni thua ra quân (1-2 Ả Rập Xê Út) như 4 năm trước.

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-3-3): E.Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Alvarez, Gonzelez.

Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi; Gouiri.

Dự đoán tỷ số: Argentina 1-1 Algeria.