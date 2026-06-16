Sau những thấp thỏm và chờ đợi, câu hỏi liệu Messi có thể cùng Argentina bắt đầu cho hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới, ngay từ trận gặp Algeria, cuối cùng cho đáp án rõ ràng: Có!

Theo các tin tức mới nhất, Messi dự kiến có mặt trong đội hình xuất phát Argentina đấu Algeria, lượt trận đầu bảng J World Cup 2026, lúc 8h ngày 17/6, khi đội trưởng số 10 đã bình phục chấn thương, đảm bảo thể lực thi đấu.

Messi đã sẵn sàng cho trận đấu ra quân của đội nhà. Ảnh: AFA

Do bị quá tải ở cơ, Messi đã vắng mặt trong trận giao hữu Argentina 2-0 Honduras hôm 7/6, nhưng đã vào sân từ phút 70 ở trận chuẩn bị cuối cùng của đội nhà, thắng 3-0 Iceland (10/6), trong đó số 10 nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11m.

Báo chí Argentina cho hay, Messi dường như đã hồi phục hoàn toàn, tham gia đủ các buổi tập của Argentina trước trận ra quân World Cup 2026.

Trong những hình ảnh được trang twitter chính thức của đội đăng tải, trông đội trưởng của họ vô cùng thoải mái và hứng khởi.

World Cup 2026 là điệu vũ cuối cùng của Messi với tuyển Argentina, khi chỉ 8 ngày nữa là anh tròn 39 tuổi (24/6). Đây sẽ là lần thứ 6 anh góp mặt ở giải đấu, kể từ lần đầu tiên vào 2006.

Ở giải năm nay, đoàn quân của HLV Scaloni vẫn được đánh giá cao, trong nhóm ứng viên vô địch. Nhưng liệu họ có bảo vệ thành công danh hiệu hay không thì còn phải chờ, bởi nói như Messi giành được đã khó, giữ được lại càng khó hơn. Có một điều chắc chắn, anh và đồng đội sẽ nỗ lực hết sức mình để mang đến niềm vui các CĐV nhà.