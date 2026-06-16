11h ngày 17/6, sân San Francisco Bay Arena:

Áo vừa trải qua chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu đầy ấn tượng, khi thắng 6, hòa 1 và chỉ thua duy nhất 1 trận ở bảng H.

Điểm nhấn quan trọng trong lượt đấu cuối cùng, Michael Gregoritsch ghi bàn gỡ hòa giúp Áo cầm chân Bosnia & Herzegovina 1-1, qua đó giữ vững ngôi đầu và giành vé trực tiếp tới Bắc Mỹ.

Áo thi đấu ấn tượng ở vòng loại - Ảnh: 442

Dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Ralf Rangnick, tuyển Áo tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Họ toàn thắng cả ba trận giao hữu chuẩn bị trước giải, lần lượt đánh bại Ghana 5-1, vượt qua Hàn Quốc 1-0 và thắng tiếp Tunisia 1-0.

Chuỗi ba chiến thắng liên tiếp cùng năm trận bất bại giúp Áo bước vào trận mở màn World Cup 2026 cùng sự tự tin lớn.

Thầy trò Rangnick hiểu rằng, ba điểm trước Jordan sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trước khi đụng hai đối thủ khó chơi là Argentina và Algeria.

Ở chiều ngược lại, Jordan bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng J và chạy đà không mấy suôn sẻ trước giải đấu.

Tấm vé đến Bắc Mỹ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Jordan góp mặt tại một vòng chung kết World Cup.

Jordan bị đánh giá thấp hơn so với tuyển Áo - Ảnh: T.T

Tuy nhiên, thất bại ở chung kết Arab Cup trước Maroc ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần các cầu thủ Jordan. Họ hòa 2 và thua 2 trong bốn trận giao hữu gần nhất, kéo dài chuỗi không thắng lên con số 5.

Trong bối cảnh Jordan để thủng lưới ít nhất hai bàn ở 5 trận vừa qua, tuyển Áo với chất lượng đội hình vượt trội cùng phong độ ổn định sẽ giành trọn 3 điểm ngày ra quân.

Dự đoán: Áo thắng 3-1

Đội hình dự kiến

Áo: A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X Schalger, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic.

Jordan: Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Fakhouri.