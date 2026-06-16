Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu của mình bằng trận gặp Algeria ở bảng J World Cup 2026 trên sân Kansas City, lúc 8h ngày 17/6. Đội trưởng của họ, số 10 vĩ đại, Lionel Messi sẽ lập kỷ lục mới – đánh dấu tham dự kỳ World Cup thứ 6, tương tự như Ronaldo, cũng là tròn 20 năm.

Argentina có trận ra quân không dễ dàng, nhưng được dự đoán sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Khel Now

Các nhà đương kim giữ cúp đến World Cup 2026, với tư cách là đội dẫn đầu vòng bảng khu vực Nam Mỹ và hiện đang có phong độ rất tốt.

Đoàn quân của HLV Scaloni đã thắng 7 trận liên tiếp và chưa thua trận nào, kể từ thất bại 0-1 Ecuador ở vòng loại, hồi tháng 9 năm ngoái.

Ở 2 trận ‘hâm nóng’ chuẩn bị cho giải đấu, Argentina thắng 2-0 Honduras và 3-0 Ireland hôm 10/6, với các pha lập công của Barco, Messi và Thiago Almada.

Trong khi đó, Algeria cũng đang có phong độ đáng kể từ đầu năm, qua các trận giao hữu: đè bẹp Guatemala 7-0, hòa 0-0 Uruguay hồi tháng 3. Mới đây, họ thắng 1-0 Hà Lan (3/6) với bàn thắng muộn của Moussa, trước khi đả bại Bolivia 4-1 (11/6).

Việc không để thủng lưới bàn nào trong các trận đấu trên cho thấy một Algeria sở hữu hàng thủ chắc chắn.

Argentina và Algeria mới chỉ gặp nhau 1 lần trong quá khứ (2007), với thắng lợi 4-3 thuộc về đại diện Nam Mỹ.

Ra quân gặp Algeria, Argentina được dự đoán sẽ kiểm soát cuộc chơi và tấn công chủ yếu từ 2 bên cánh. Algeria sẽ phòng ngự lùi sâu để gây khó cho Messi và đồng đội, tận dụng thời cơ để phản công nhanh.

Trong quá khứ, chỉ có 2 đội từng bảo vệ thành công ngai vàng của mình tại World Cup là Italia và Brazil. Messi cùng Argentina đang hướng tới để trở thành đội thứ 3 trong lịch sử làm được điều đó.

Messi và đồng đội sẵn sàng cho World Cup 2026. Ảnh: AFA

Nhưng bên cạnh họ cũng là nỗi ‘ám ảnh’ các nhà vô địch đi trước từng gặp phải: bị loại ngay từ vòng bảng, với cả Italia, Đức, Tây Ban Nha,… đều trải qua.

Tuy được đánh giá cao hơn Algeria, nhưng đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng cho Argentina. Chuyên gia ESPN dự đoán, Messi và đồng đội sẽ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Algeria. Đây cũng là tỷ số được chuyên gia Sportsmole chọn lựa chọn.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Chris Sutton của BBC dự đoán, Argentina thắng 2-1 Algeria. Và tỳ số cao nhất được lựa chọn Argentina 3-1 Algeria đến từ chuyên gia Sportskeeda.

Đội hình dự kiến:

Argentina: E.Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri.