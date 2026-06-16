Áo vs Jordan sẽ cạnh tranh với Algeria và các nhà đương kim giữ cúp Argentina, để giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026. Trận đấu diễn ra sau khi họ đã biết kết quả trận Argentina vs Algeria đá trước vài giờ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick, Áo được đánh giá đã trở thành một trong những đội bóng tiến bộ nhất thế giới.

Cả 4 chuyên gia đều chọn Áo thắng Jordan. Ảnh: Khel Now

Áo hiện có chuỗi 5 trận bất bại. Họ đã giành chiến thắng trước Ghana (5-1), Hàn Quốc (1-0) và mới đây là trước Tunisia cũng với tỷ số tương tự.

Tuy chơi thiếu người từ hiệp 1, nhưng Áo vẫn chiến đấu kiên cường và có được bàn thắng từ cái tên quen thuộc, Marcel Sabitzer, người từng chơi cho MU.

Tính trong 10 trận gần nhất, Áo chỉ để thủng lưới 4 bàn, nhờ sở hữu hàng thủ chắc chắn.

Trong khi đó, Jordan giành quyền dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, không có được phong độ tốt nhất trước giờ ra quân, khi không thắng trong 5 trận gần nhất.

Sau khi để thua Maroc 2-3 ở chung kết FIFA Arap Cup, họ hòa Saudi Arabia và Niregia với cùng tỷ số 2-2. Ở 2 trận giao hữu trước giải, Jordan đều nhận thất bại: thua 1-4 Thụy Sĩ và 0-2 Colombia hôm 8/6.

Cho dù bị đánh giá yếu nhất bảng, Jordan vẫn rất phấn chấn cho lần đầu tham dự World Cup, không chịu bất cứ áp lực nào.

Đoàn quân của HLV Rangnick được dự đoán sẽ khởi đầu bằng một chiến thắng, với 2 tỷ số được lựa chọn. Theo chuyên gia Sportskeeda, Áo sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Jordan. Chuyên gia bóng đá Chris Sutton của BBC cũng nghĩ như vậy.

Cách biệt 2 bàn cũng được chuyên gia ESPN lựa chọn, nhưng với tỷ số cụ thể là Áo 3-1 Jordan. Đây cũng là kết quả chung cuộc được Sportsmole dự đoán về cặp đấu này.

Đội hình dự kiến:

Áo: A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X Schalger, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic.

Jordan: Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Fakhouri.