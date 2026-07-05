Paraguay chạm trán Pháp bằng lối chơi đầy tiểu xảo và những pha gây áp lực tâm lý trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là chính mình lại trở thành nạn nhân của màn "đấu trí" đầy quái chiêu từ phía đối thủ.

Các cầu thủ Paraguay bị "việt vị" trong tình huống đá phạt đền của ĐT Pháp - Ảnh chụp màn hình

Tình huống bước ngoặt xảy ra khi Pháp được hưởng quả penalty ở phút 70. Ousmane Dembele tiến đến chấm 11m, chủ động ôm bóng như người sẽ thực hiện cú sút. Ngay lập tức, các cầu thủ Paraguay lao vào vây quanh, liên tục gây sức ép, nói chuyện và tìm cách làm nhiễu tâm lý.

Thế nhưng, Dembele lại tỏ ra hoàn toàn bình thản. Anh đứng cười, thậm chí còn hướng về máy quay khoe nụ cười đầy tinh quái trước bầu không khí trở nên căng thẳng trên sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pennsylvania).

Đến thời điểm quyết định, Dembele bất ngờ rời khỏi vị trí sút phạt, trao lại bóng cho Kylian Mbappe trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ các cầu thủ Paraguay. Thậm chí, một cầu thủ áo sọc đỏ - trắng còn cố tình dùng chân đạp lên chấm 11m nhằm làm hỏng mặt cỏ.

Dù vậy, "chiến thuật tâm lý” trước đó của đối thủ Nam Mỹ coi như đổ bể hoàn toàn. Trên chấm 11m, Mbappe thể hiện sự lạnh lùng, anh đánh lừa thủ môn đối phương, ghi bàn thắng định đoạt trận đấu.

Mbappe ghi bàn duy nhất đưa Pháp vào tứ kết - Ảnh: EFE

Đây cũng là bàn thắng thứ 7 của Mbappe tại World Cup 2026, bằng với Lionel Messi, tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao của siêu sao người Pháp. Đây cũng là pha lập công thứ 150 của Les Bleus trong lịch sử World Cup.

Sau khi lập công, Mbappe còn có màn ăn mừng hướng về khung thành đối thủ, như một lời đáp trả nhẹ nhàng cho những gì Paraguay đã cố tạo ra trước đó.

Video Mbappe ghi bàn duy nhất giúp Pháp vào tứ kết (nguồn: VTV):