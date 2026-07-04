Tiếng gào đầy cảm xúc sau bàn thắng thứ 3 của Argentina vào lưới Cape Verde, vòng 1/16 World Cup 2026, cho thấy Lionel Scaloni đã trải qua trận đấu thứ 100 trên cương vị HLV trưởng “La Albiceleste” với quá nhiều căng thẳng.

Đội bóng của ông, “La Scaloneta” đã ở rất gần vực thẳm, nhưng cuối cùng vẫn thoát hiểm.

Argentina chật vật thắng Cape Verde. Ảnh: AFA

Đồng thời, trận đấu cũng mang đến một lời cảnh báo nghiêm khắc cần phải được tiếp thu kịp thời, giống như thất bại 1-2 trước Saudi Arabia ở trận mở màn World Cup 2022.

“Tôi muốn chúc mừng đối thủ. Trận này họ đã chứng minh mình là một đội bóng rất mạnh. Khi người ta nói ở World Cup không có trận đấu nào dễ dàng, thì điều đó hoàn toàn đúng”, Scaloni phát biểu ngay khi Argentina giành vé vào vòng 1/8.

“Đó là trận đấu vô cùng khắc nghiệt và chúng tôi luôn phải nhìn vào những điều tích cực. Đội bóng này không bao giờ bỏ cuộc”, ông khen ngợi tinh thần các học trò.

Scaloni nhấn mạnh rằng ở một kỳ World Cup, không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào.

“Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều. Argentina xứng đáng giành chiến thắng, nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế là đối thủ đã khiến mọi thứ trở nên vô cùng phức tạp”.

Scaloni có trận 100 dẫn Argentina. Ảnh: AFA

Ông phân tích: “Chúng tôi nhận những đòn đau ở những thời điểm rất nhạy cảm, và điều đó khiến tinh thần bị ảnh hưởng. Nhưng cả đội chưa bao giờ từ bỏ trận đấu. Đội tuyển này bị giáng một đòn nhưng vẫn tiếp tục hướng về khung thành đối phương.

Đương nhiên vẫn còn rất nhiều điều cần sửa chữa. Nhưng đội bóng này rất khó bị áp lực đè nặng. Chúng tôi biết đội tuyển có thể chơi hay hoặc chơi chưa tốt, nhưng luôn dám nhận trách nhiệm và làm chủ trận đấu”.

Màn trình diễn của hai đội làm cho trận kỷ niệm 100 lần dẫn Argentina của chiến lược gia 48 tuổi này càng thêm đáng nhớ.

“Bàn gỡ hòa 2-2 của họ thật sự không thể tin nổi. Chúng tôi đã xem băng hình và biết cầu thủ đó sút phạt rất tốt”, ông dành lời khen.

“Dù vậy, thực tế tôi bình tĩnh hơn vẻ bề ngoài. Argentina đã đáp ứng được yêu cầu của trận đấu, mặc dù ai cũng nghĩ đây sẽ chỉ là một cuộc dạo chơi, còn tôi thì biết chắc sẽ không phải như vậy”.

Argentina đã phải tiêu hao rất nhiều thể lực trong trận đấu này. Scaloni sẽ phải giúp các học trò hồi phục thật nhanh trước cuộc chạm trán với Ai Cập ở vòng 1/8.

(Nguồn: VTV)