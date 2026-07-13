Theo tiết lộ của nhà báo Gaston Edul, LĐBĐ Argentina (AFA) đề nghị FIFA (LĐBĐ thế giới) cho phép đội tuyển Argentina được sử dụng trang phục sân khách (màu xanh đậm) trong trận gặp Anh ở bán kết World Cup 2026.

Đó là bộ trang phục mà Messi cùng đồng đội đã mặc trong trận thắng 3-1 Jordan tại vòng bảng.

Trang phục thi đấu chính thức của 2 đội Anh vs Argentina, sẽ được FIFA xác nhận vào ngày mai (14/7).

Argentina đề nghị đến FIFA được mặc trang phục sân khách, thay vì màu áo truyền thống. Ảnh: EFE

Nhiều người không khỏi thắc mắc, tại sao AFA lại đưa ra yêu cầu đặc biệt trên, chọn bộ trang phục phụ, thay vì màu áo truyền thống, như Argentina đã chơi 5 trong 6 trận tại World Cup năm nay?

Theo báo chí nước này, dù không nêu rõ lý do, nhưng có vẻ các quan chức tin vào ‘vận may’ của bộ trang phục ấy, với tiếng nói từ lịch sử đối đầu tuyển Anh.

Cụ thể, tại Mexico 86, Argentina đả bại 2-1 Anh ở tứ kết, với 2 bàn thắng nổi tiếng của Diego Maradona. Còn ở World Cup 1998, họ cũng thắng Anh 4-3 trong loạt đấu 11m (hòa 2-2 trong 120 phút). Cả 2 đều là bộ trang phục sân khách (màu xanh).

Ngược lại, 3 trận đấu mà Argentina mặc áo truyền thống (xanh nhạt và trắng) đều thua Anh: 1-3 (vòng bảng World Cup 1962), và cùng với tỷ số 0-1 tại tứ kết World Cup 1966 và vòng bảng World Cup 2002.

Cuộc so tài tại Atlanta (Mỹ) lúc 2h ngày 16/7 tới đây là lần gặp thứ 6 giữa Argentina vs Anh, và đội bóng xứ Tango mong việc lựa chọn trang phục xanh đậm có thể giúp họ tiến vào chung kết World Cup 2026.

(Nguồn VTV)