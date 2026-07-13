Anh chuẩn bị đấu Argentina, lúc 2h ngày 16/7 để tranh suất vé vào chung kết World Cup 2026, gặp đội thắng của cặp bán kết còn lại là Pháp vs Tây Ban Nha.

Harry Kane cho biết, HLV Tuchel phê bình chỉ là để tuyển Anh tốt lên. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, trong lúc hướng đến trận đấu sống còn, ồn ào xảy ra giữa Jude Bellingham với ông thầy người Đức, Thomas Tuchel, sau trận thắng 2-1 Na Uy.

Dù vui đội nhà đi tiếp, nhưng Thomas Tuchel không hài lòng về màn trình diễn của các học trò, phê bình họ tự làm khó mình, chơi lóng ngóng, cẩu thả và mắc nhiều lỗi kỹ thuật.

Jude Bellingham, tác giả cú đúp vào lưới Na Uy, đưa Tam sư vào bán kết World Cup 2026, đã ‘bật’ lại ông thầy của mình, bảo thẳng rằng, Thomas Tuchel không chơi trên sân thì làm sao biết cảm giác phải thi đấu trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cũng như việc phải đương đầu với những Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth,…

Jude Bellingham và Tam sư cần tập trung tối đa vào chuyên môn để đấu với Argentina. Ảnh: EFE

Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, ở thời điểm quan trọng này, Jude Bellingham không nên thốt ra những lời ấy, khi Thomas Tuchel chỉ muốn Anh cải thiện, đạt phong độ cao hơn.

Trước những ồn ào, đội trưởng Harry Kane lên tiếng làm dịu tình hình:

“Chúng tôi biết mình có thể chơi tốt hơn, nhưng điều quan trọng là Anh đã vào đến bán kết World Cup và điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Toàn đội tận hưởng khoảnh khắc này và tiếp tục nỗ lực để tiến bộ thêm.

HLV Thomas Tuchel cũng chỉ là mong có thể thấy được phiên bản tốt nhất của tuyển Anh, qua những gì ông đã theo dõi đội tập luyện, sự gắn kết của toàn đội, những phẩm chất, kỹ năng mà chúng tôi có.

Ông biết Anh đang phải đương đầu với những đối thủ cực mạnh, nên cố khơi dậy tiềm năng của chúng tôi. Bản thân chúng tôi cũng biết mình có thể đạt đẳng cấp cao hơn nữa”.

Harry Kane thừa nhận, tuyển Anh vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất từ đầu giải:

“Chúng tôi vẫn chưa cho thấy được điều đó. Mới chỉ là vài khoảnh khắc thoáng qua trong trận gặp Na Uy thôi. Đội chưa có được sự kiểm soát bóng như mong muốn và chúng tôi cần phải cải thiện điều đó.

Anh sẽ đấu Argentina ở bán kết, một trong những đội mạnh nhất thế giới. Để vượt qua họ, chúng tôi cần phải chơi thật tốt và tôi thấy rằng, toàn đội có thể làm được điều đó, đạt đến đẳng cấp cao nhất”.

(Nguồn VTV)