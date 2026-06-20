Tunisia rất cần được ‘chữa lành’ bằng một chiến thắng, sau thất bại tối tăm mặt mũi 1-5 trước Thụy Điển ngày ra quân. Nỗi thất vọng của họ cao đến nỗi, LĐBĐ nước này tức tốc ra quyết định sa thải Sabri Lamouchi và thay bằng HLV người Pháp, Herve Renard.

Nhật Bản được các chuyên gia dự đoán thắng Tunisia. Ảnh: Khel Now

Cũng cần nói thêm, HLV Renard là người từng cùng Saudi Arabia tạo nên ‘địa chấn’ tại Qatar 2022, bằng việc đánh bại Argentina 2-1 ở trận mở màn.

Liệu việc gây sốc ở World Cup năm nay bằng quyết định thay tướng, có mang lại kết quả tốt cho Tunisia, hay sẽ tệ đi?

Thách thức thú vị đang chờ HLV Renard khi phía trước Tunisia là ‘chướng ngại vật’ khó lường: Nhật Bản – đội dù 2 lần bị Hà Lan dẫn trước, nhưng vẫn xoay sở để kiếm được 1 điểm.

Ngoài khả năng tận dụng thời cơ thật tốt, Nhật Bản còn tô đậm tinh thần, bản lĩnh chiến đấu đáng ngưỡng mộ.

Sau khi để đội trưởng Van Dijk đưa Hà Lan vượt lên ở phút 51, Keito Nakamura đã có bàn ‘ra mắt’ sân chơi World Cup, quân bình cho 1-1 cho Nhật Bản chỉ 6 phút sau đó. Đến phút 64, Summerville tạo thế dẫn bàn cho sắc cam, nhưng Daichi Kamada đã cụ thể hóa công lao của tập thể, mang về cho đội nhà 1 điểm vào phút 89.

Đại diện châu Á có trận hòa ấn tượng trước Hà Lan. Ảnh: B/R Football

Nhật Bản hiện xếp thứ 2 bảng đấu, cùng 1 điểm như Hà Lan và kém Thụy Điển dẫn đầu 2 điểm. Ngoài lợi thế tinh thần ra quân, họ cũng đang áp đảo Tunisia về thống kê đối đầu, với 5 thắng trong 6 lần gặp mặt.

Đấu Tunisia, Nhật Bản sẽ không có Takefusa Kubo do bị chấn thương đầu gối trái trong trận hòa 2-2 Hà Lan. HLV Moriyasu có thể bố trí Yukinari Sugawara đá hậu vệ cánh phải, để Ritsu Doan đá cặp cùng Daizen Maeda và Ayase Ueda trên hàng công ba người.

Tunisia thay tướng, nhưng dự đoán về trận đấu, không chuyên gia nào đặt niềm tin chiến thắng vào họ. Ngược lại, tất cả đều dự đoán Nhật Bản thắng. Cụ thể, chuyên gia ESPN chọn Nhật thắng 1-0 Tunisia, còn Sportskeeda thì kết quả trận đấu sẽ là Tunisia 1-2 Nhật Bản.

Chuyên gia Sportsmole và Khel Now chọn cùng một tỷ số: Tunisia 1-3 Nhật Bản.

Có một chi tiết nên nêu thêm ra ở đây: Nhật Bản không thể giữ sạch lưới trong 11 trận World Cup gần nhất.

Đội hình dự kiến:

Tunisia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat.

Nhật Bản: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura; Roan, Maeda; Ueda.