Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Saudi Arabia:

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Cú sốc mang tên Cape Verde ở ngày ra quân World Cup 2026 khiến Tây Ban Nha bị “soi” rất kỹ trong cuộc đối đầu với Saudi Arabia. Ít nhất đó là cảm nhận của dư luận.

Nhưng bên trong đội tuyển Tây Ban Nha, cảm giác lại hoàn toàn khác. Bầu không khí tại đại bản doanh “La Roja” cho thấy họ chỉ xem đây là một bậc thang nhỏ cần vượt qua.

Tây Ban Nha vẫn giữ được sự bình tĩnh và niềm tin rất lớn. Một phần trong đó được nuôi dưỡng có chủ đích, thể hiện qua phát biểu của Mikel Merino.

“Điều chúng tôi không cần nhất lúc này là hoảng loạn”, anh nói điều đó chỉ vài giờ sau cú sảy chân trước Cabo Verde, thời điểm nhiều cầu thủ vẫn còn mang vẻ mặt thất vọng.

Cảm giác hụt hẫng ấy nhanh chóng tan biến. Đến sát trận gặp Saudi Arabia, bầu không khí đã trở nên tích cực hơn rất nhiều.

Trung vệ Aymeric Laporte tự tin: “Chúng tôi có thất vọng với kết quả trận đầu tiên, và đó là điều bình thường. Nhưng chúng tôi cũng biết mình đã bất bại 32 trận liên tiếp.

Điều đó mang lại tham vọng cho những trận đấu tiếp theo, giúp chúng tôi suy nghĩ tích cực và khẳng định rằng chúng tôi vẫn ở đây”.

Đó cũng là lý do Tây Ban Nha vẫn được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thời điểm hiện tại có thể mang tính bước ngoặt, nhưng “La Roja” không cảm thấy mình đang ở trong trạng thái tuyệt vọng.

Chiến thắng trước Saudi Arabia là nhiệm vụ khả thi với Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Saudi Arabia (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al-Khaibari, Kanno, S Al-Dawsari; Al Buraikan, Al-Juwayr.