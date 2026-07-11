Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) cho biết, phổ điểm các môn thi và tổ hợp xét tuyển năm 2026 đều giảm nhẹ so với năm 2025. Đây cũng là một trong những cơ sở để dự báo mặt bằng chung điểm chuẩn các trường đại học sẽ giảm.

“Bên cạnh đó, năm nay, Bộ GD-ĐT siết quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và điểm cộng. Với hai lý do này, có thể dự báo điểm chuẩn của đa số trường đại học năm nay sẽ thấp hơn năm 2025”, ông Trung nhận định.

Đối với các chương trình đào tạo của Trường ĐH Thương mại, ông Trung dự đoán điểm chuẩn có thể giảm 1-3 điểm tùy từng ngành.

Sinh viên Trường ĐH Thương mại.

Tuy nhiên, theo ông Trung, ở một số ngành, đặc biệt là các ngành "hot" và sử dụng tổ hợp có môn Toán như nhóm ngành kinh tế, quản trị hay công nghệ, điểm chuẩn có thể giữ nguyên.

“Theo phổ điểm năm nay, số lượng thí sinh đạt mức điểm giỏi ở môn Toán khá cao. Do đó, một số ngành sẽ giữ nguyên hoặc thậm chí tăng nhẹ điểm chuẩn so với năm ngoái”, ông Trung nói.

Về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, ông Trung cho hay, Trường ĐH Thương mại giữ mức điểm sàn 20 điểm (thang điểm 30) như các năm trước.

Theo ông Trung, trong những năm gần đây, Trường ĐH Thương mại đã phát triển các chương trình định hướng nghề nghiệp chuyên sâu quốc tế. “Ở các chương trình này, sinh viên được học 30-40% các học phần chuyên ngành đào tạo bằng Tiếng Anh; tiếp xúc với doanh nghiệp ngay từ năm đầu tiên. Nhà trường phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo để các em có kiến thức thực tế, tìm hiểu về môi trường doanh nghiệp, qua đó có định hướng nghề nghiệp sớm hơn”, ông Trung nói.

Với các chương trình khác, nhà trường cũng cập nhật năng lực số cho sinh viên để đảm bảo rằng khi ra trường, sinh viên đủ năng lực và khả năng ứng dụng AI trong công việc, đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường năm 2026 sẽ giảm từ 1-3 điểm so với năm ngoái, tùy từng ngành. Ảnh: NVCC

Đưa lời khuyên cho thí sinh, ông Trung cho rằng, việc lựa chọn ngành học cần dựa trên năng lực, sở thích và mức điểm của bản thân thay vì chỉ chạy theo những ngành có tỷ lệ cạnh tranh cao.

Theo ông, thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, chiếm khoảng 30% tổng số nguyện vọng dành cho những ngành mình mong muốn nhất. Nhóm thứ hai - 40% nguyện vọng dành cho các ngành có điểm chuẩn tương ứng, phù hợp với mức điểm thí sinh có. Nhóm thứ ba - 30% còn lại là nhóm nguyện vọng an toàn, có điểm chuẩn các năm trước thấp hơn điểm của thí sinh để đảm bảo khả năng trúng tuyển.

“Thí sinh nên tìm hiểu kỹ ngành nghề muốn theo học trước khi đăng ký. Điều quan trọng là ngành đó phù hợp với các em. Có nhiều trường hợp chọn ngành hot, nhưng sau khi vào học lại nhận thấy không phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Sau khi lựa chọn ngành, tùy vào điểm của mình, các em có để chọn trường, để đảm bảo việc đặt nguyện vọng phù hợp, an toàn”, ông Trung chia sẻ.

Năm 2026, Trường ĐH Thương mại tuyển sinh 6.100 chỉ tiêu với 51 chương trình đào tạo, với các phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của trường; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển theo kết quả thi HSA/TSA/SAT/ACT; Xét tuyển kết hợp (chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố).

Về học phí, các chương trình đào tạo chuẩn của Trường ĐH Thương mại có mức thu từ 2.575.000 đến 3.069.000 đồng/tháng, tùy từng chương trình. Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) có học phí 4.235.000 đồng/tháng; chương trình tiên tiến 200 triệu đồng/khóa; chương trình song bằng quốc tế 260 triệu đồng/khóa.