Mexico vs Nam Phi gợi lại cảm giác quen thuộc cho người hâm mộ 2 đội, khi đây cũng chính là trận khai mạc của World Cup 2010 và có tỷ số hòa 1-1.

Đội chủ nhà Mexico đang có tinh thần hưng phấn vào lúc này, sau chiến thắng hủy diệt 5-1 Serbia, nơi họ tung ra đến 18 cú sút và kiểm soát bóng 69%, ở trận ‘làm nóng’ cuối cùng trước World Cup 2026.

Mexico được dự đoán ra quân thắng lợi tại World Cup 2026. Ảnh: Khel Now

Trong khi đó, Nam Phi không có phong độ tốt trước trận ra quân bảng A, World Cup 2026 – chưa thắng trong 5 trận gần nhất, với 2 thua và 3 hòa. Trong 2 tuần qua, đội hòa 0-0 Nicaragua và 1-1 Jamaica.

Trong quá khứ, Mexico từng gặp Nam Phi 4 lần, có 2 chiến thắng, hòa 1, thua 1.

Với tư cách là chủ nhà, Mexico cần khởi đầu suôn sẻ để giải tỏa áp lực tinh thần, cũng là mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Đội sở hữu những tài năng tấn công, được dự báo sẽ gây không ít khó khăn cho hàng thủ Nam Phi.

Mexico khả năng sẽ chơi với cường độ cao, tập trung kiểm soát bóng và dùng các cầu thủ chạy cánh tốc độ để phá vỡ hàng thủ Nam Phi.

HLV Hugo Broos yêu cầu các cầu thủ Nam Phi chơi chặt chẽ, giữ tập trung cao độ, phòng thủ kỷ luật, tranh thủ phản công bằng cách khai thác khoảng trống mà các hậu vệ cánh Mexico để lộ ra.

Chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon dự đoán kết quả trận mở màn World Cup 2026: Mexico 2-0 Nam Phi.

Mexico cũng được chuyên gia Sportskeeda dự đoán thắng (1-0) Nam Phi.

Chuyên gia Sportsmole tin Mexico sẽ vượt qua áp lực để có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2025. Dự đoán Mexico 2-1 Nam Phi.

Đội hình dự kiến:

Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi