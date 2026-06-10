Tuyển Anh đặt niềm tin vào Thomas Tuchel với hy vọng sẽ giúp họ giải cơn khát danh hiệu bao năm qua. Thực tế, đội bóng xứ sương mù có thành tích khá tốt ở 2 kỳ World Cup gần nhất, khi vào đến bán kết (2018) và tứ kết (2022).

Còn tại EURO, Tam sư liên tiếp góp mặt ở 2 trận chung kết (2020 và 2024). Tuy vậy, danh hiệu vẫn quay lưng với Harry Kane và đồng đội.

Tuyển Anh trông đợi HLV Thomas Tuchel có thể giúp họ giải cơn khát danh hiệu. Ảnh: ĐT Anh

Dưới thời Thomas Tuchel, tuyển Anh có kết quả ấn tượng tại vòng loại World Cup: toàn thắng tất cả các trận và hiện được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Vị thuyền trưởng người Đức lên tiếng về tham vọng của ông và học trò:

“Tôi tin rằng, tuyển Anh có cơ hội cạnh tranh chức vô địch, nhưng chúng tôi không phải là ứng viên số 1, bởi thành tích trong quá khứ.

Tại World Cup 2026, có những đội bóng đã nhiều lần vô địch, chứng tỏ đẳng cấp của mình. Đó mới những ứng cử viên sáng giá nhất.

Tất nhiên, tuyển Anh hoàn toàn có thể cạnh tranh cho chiếc cúp vàng thế giới và mơ về những điều lớn lao. Và chúng tôi biết phải làm gì để đạt được điều đó.

Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ sự tập trung cao độ và nỗ lực hết sức. Tuyển Anh coi mình là những người thách thức, có thể cạnh tranh với mọi đối thủ. Chúng tôi muốn có mặt ở trận chung kết World Cup 2026”.

Ông chia sẻ thêm: “Trong các giải đấu gần đây, tuyển Anh tiến vào đến bán kết, chung kết. Một khi đã vào đến tứ kết thì bạn có thể chiến thắng ở bất kỳ cuộc chơi nào. Tuyển Anh sẽ tiến từng bước một. Bây giờ mới là giai đoạn chuẩn bị và tiếp theo là vòng bảng”.

Tuyển Anh bắt đầu hành trình World Cup 2026 bằng trận ra quân bảng L, gặp Croatia (3h ngày 18/6), trước khi đấu Ghana (3h ngày 24/6) và Panama (4h ngày 28/6).