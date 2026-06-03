Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - bảng A
|Lượt trận
|Ngày (Giờ VN)
|Giờ (Giờ VN)
|Cặp đấu
|Địa điểm
|Kênh trực tiếp
|Lượt 1
|12/06/2026
|02:00
|Mexico vs Nam Phi
|Sân vận động Mexico City
|VTV3
|12/06/2026
|09:00
|Hàn Quốc vs CH Czech
|Sân vận động Guadalajara
|VTV
|Lượt 2
|19/06/2026
|00:00
|CH Czech vs Nam Phi
|Sân vận động Atlanta
|VTV
|19/06/2026
|08:00
|Mexico vs Hàn Quốc
|Sân vận động Guadalajara
|VTV
|Lượt 3
|25/06/2026
|08:00
|CH Czech vs Mexico
|Sân vận động Mexico City
|VTV
|25/06/2026
|08:00
|Nam Phi vs Hàn Quốc
|Sân vận động Monterrey
|VTV
Bảng A FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12/06 đến ngày 25/06/2026 (theo giờ Việt Nam), với sự góp mặt của 4 đội tuyển: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech.
- Quy mô mở rộng: Đây là kỳ World Cup đầu tiên tăng số lượng lên 48 đội tuyển chia thành 12 bảng đấu.
- Suất đi tiếp: Hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cùng với 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng knock-out (vòng 1/16).
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