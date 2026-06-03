Lịch thi đấu World Cup 2026 - bảng A

Lượt trận Ngày (Giờ VN) Giờ (Giờ VN) Cặp đấu Địa điểm Kênh trực tiếp Lượt 1 12/06/2026 02:00 Mexico vs Nam Phi Sân vận động Mexico City VTV3 12/06/2026 09:00 Hàn Quốc vs CH Czech Sân vận động Guadalajara VTV Lượt 2 19/06/2026 00:00 CH Czech vs Nam Phi Sân vận động Atlanta VTV 19/06/2026 08:00 Mexico vs Hàn Quốc Sân vận động Guadalajara VTV Lượt 3 25/06/2026 08:00 CH Czech vs Mexico Sân vận động Mexico City VTV 25/06/2026 08:00 Nam Phi vs Hàn Quốc Sân vận động Monterrey VTV





Bảng A FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12/06 đến ngày 25/06/2026 (theo giờ Việt Nam), với sự góp mặt của 4 đội tuyển: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech.