Lịch thi đấu World Cup 2026 - bảng A

Lượt trận Ngày (Giờ VN) Giờ (Giờ VN) Cặp đấu Địa điểm Kênh trực tiếp
Lượt 1 12/06/2026 02:00 Mexico vs Nam Phi Sân vận động Mexico City VTV3
12/06/2026 09:00 Hàn Quốc vs CH Czech Sân vận động Guadalajara VTV
Lượt 2 19/06/2026 00:00 CH Czech vs Nam Phi Sân vận động Atlanta VTV
19/06/2026 08:00 Mexico vs Hàn Quốc Sân vận động Guadalajara VTV
Lượt 3 25/06/2026 08:00 CH Czech vs Mexico Sân vận động Mexico City VTV
25/06/2026 08:00 Nam Phi vs Hàn Quốc Sân vận động Monterrey VTV

Bảng A FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12/06 đến ngày 25/06/2026 (theo giờ Việt Nam), với sự góp mặt của 4 đội tuyển: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech. 
  • Quy mô mở rộng: Đây là kỳ World Cup đầu tiên tăng số lượng lên 48 đội tuyển chia thành 12 bảng đấu. 
  • Suất đi tiếp: Hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cùng với 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng knock-out (vòng 1/16). 