Highlights Argentina 3-0 Iceland (nguồn: Boca News)

Argentina khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Iceland. Đây là màn chạy đà tích cực của nhà đương kim vô địch thế giới, đặc biệt khi Lionel Messi dù chỉ vào sân từ ghế dự bị vẫn kịp để lại dấu ấn rõ nét.

Argentina chơi lấn lướt trước Iceland - Ảnh: AFA

Argentina nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Phút 8, Valentin Barco ghi bàn mở tỷ số sau một pha tấn công được triển khai mạch lạc. Bàn thắng sớm giúp đội bóng Nam Mỹ dễ dàng kiểm soát thế trận, trong khi Iceland gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công.

Dù tạo ra sức ép lớn, Argentina không vội vàng đẩy cao nhịp độ. Họ duy trì khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển hợp lý và chờ thời cơ để gia tăng cách biệt. Trong phần lớn thời gian hiệp một và đầu hiệp hai, Iceland chơi nỗ lực nhưng không đủ sắc bén để gây khó cho hàng thủ Argentina.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất đến ở phút 70, khi Lionel Messi được tung vào sân. Chỉ ít phút sau, siêu sao 39 tuổi tạo ra khác biệt với pha xử lý dẫn tới quả phạt đền. Trên chấm 11m, Messi bình tĩnh đánh bại thủ môn Iceland ở phút 72, nâng tỷ số lên 2-0.

Messi góp công vào chiến thắng của đội ĐKVĐ - Ảnh: AFA

Đến phút 87, Thiago Almada ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng xứ tango có thêm sự tự tin, mà còn cho thấy Messi vẫn là nhân tố có thể xoay chuyển cục diện, ngay cả khi không đá chính trước thềm World Cup 2026.

Ghi bàn

Argentina: Valentin Barco 8', Messi 72' (penalty), Almada 87'

Đội hình xuất phát

Argentina: Geronimo Rulli, Agustin Giay, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Facundo Medina, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentin Barco, Lo Celso, Nico Paz, Jose Lopez

Iceland: Elias Olafsson, Victor Palsson, Hordur Magnusson, Logi Tomasson, Daniel Gretarsson, Andri Baldursson, Egill Ellertsson, Albert Gudmundsson, Isak Johannesson, Hakon Arnar Haraldsson, Orri Oskarsson