Số lượng đại biểu được phân bổ cho các cơ quan Đảng là 10 (2%), cơ quan Chủ tịch nước là 3 (0,6%), các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) là 145 (29%).

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 15 đại biểu (3%), Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 13 đại biểu (2,6%), Bộ Công an (bao gồm Bộ trưởng): 3 đại biểu (0,6%)...