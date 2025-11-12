Quốc hội khóa 16 dự kiến có 80-90 đại biểu là ủy viên Trung ương; trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư.
Số lượng đại biểu được phân bổ cho các cơ quan Đảng là 10 (2%), cơ quan Chủ tịch nước là 3 (0,6%), các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) là 145 (29%).
Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 15 đại biểu (3%), Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 13 đại biểu (2,6%), Bộ Công an (bao gồm Bộ trưởng): 3 đại biểu (0,6%)...
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách khóa 16 ở Trung ương để báo cáo Đảng ủy Quốc hội, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến.
Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng.