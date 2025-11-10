Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng quyền bầu cử, ứng cử.

Chủ tịch Quốc hội cho biết sự kỳ vọng, giám sát của nhân dân, cử tri và dư luận xã hội ngày càng cao. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng rất quan tâm tới cuộc bầu cử này vì 5 năm mới có một lần. Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; “làm từ sớm, từ xa”, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Điểm khác biệt tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa 16 so với kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 là việc triển khai ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác bầu cử.

Về các nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, địa phương chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cử tri cần được phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các địa phương; bảo đảm chính xác, bảo mật, thuận tiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật, thông tin xấu độc, xuyên tạc, gây rối, lợi dụng bầu cử để chống phá. Ông giao Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội rà soát các công việc để chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử (ngày 15/11).

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì, phối hợp với thường trực Ủy ban công tác đại biểu tổng hợp số liệu đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử để trình Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định và công bố (phải đảm bảo xong trước ngày 25/12).

Phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cũng giao thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chủ trì tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và thông qua nghị quyết dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, số lượng người của cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương (dự kiến hoàn thành trước ngày 20/11).

Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử (thời gian từ ngày 17/12/2025 - 25/1/2026).

Theo quy định của luật bầu cử, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh lần 1 cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (phải xong trước ngày 15/12).

Chủ tịch Quốc hội giao Tiểu ban nhân sự chủ trì, phối hợp với thường trực Ủy ban Công tác đại biểu xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 ở Trung ương để báo cáo Đảng ủy Quốc hội, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến làm căn cứ triển khai quy trình, thủ tục giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.