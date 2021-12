01/10/2019

Dự án Citadines Pearl Hoi An vừa ra mắt thị trường BĐS nghỉ dưỡng. Đây là dự án khách sạn, căn hộ dịch vụ đầu tiên của Ascott tại Hội An, trên bãi biển An Bàng, một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới do CNN Go bình chọn.