Theo ấn phẩm kiến ​​trúc danh tiếng, Hội An từng là một thương cảng rất thịnh vượng và sầm uất, đặc biệt trong khoảng thời gian từ ​​​​thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Nơi đây được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm vì nhiều lý do nhưng đa phần là vì muốn tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội đèn lồng hàng tháng được tổ chức trên đường Trần Phú.

Đường Trần Phú ở Hội An. Ảnh: Đô thị cổ Hội An

Du khách tới đây thường thắp một ngọn nến và đặt vào đáy một chiếc đèn lồng giấy đầy màu sắc, Architectural Digest đưa tin.

Đường Trần Phú ở thành phố Hội An đứng thứ 45 trên tổng số 71 đường phố của thế giới. Tiếp theo là đường Koon Seng, được người dân địa phương gọi là con đường đầy màu sắc nhất ở Singapore và Sidi Bou Said ở Tunisia.

Đứng đầu danh sách là Colmar ở Pháp. Các vị trí khác trong Top 5 là Brienz của Thụy Sĩ, Setenil de las Bodegas của Tây Ban Nha, Águeda của Bồ Đào Nha và Brooklyn của New York.

Trước đó, tạp chí Time Out cũng chọn Hội An là điểm du lịch lý tưởng trong tháng 7. Vào thời điểm đó, du khách đến Việt Nam thường chọn những bờ biển đẹp ở miền Trung và Hội An là điểm đến không thể bỏ qua. Ngoài ra, tạp chí cũng gợi ý, du khách nên đến Đà Nẵng, cố đô Huế, động Phong Nha (Quảng Bình) để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền Trung Việt Nam.

