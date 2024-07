Bài báo nhấn mạnh Hội An từng là một thương cảng buôn bán sầm uất trong nhiều thế kỷ, giờ trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách nhờ giá cả phải chăng tại các nhà hàng hay quán bar địa phương.

Trong tổng số 8 mặt hàng phổ biến dành cho khách du lịch, Hội An đứng đầu với 3 mặt hàng có mức chi phí thấp là: Bia (khoảng 1,47 USD), Coca-Cola (khoảng 0,91 USD) và kem chống nắng (khoảng 4,7 USD). Mức chi phí này đã giúp Hội An nhảy vọt từ vị trí thứ 6 vào năm 2023 lên vị trí đầu trong năm 2024.

Hội An liên tục được các trang truyền thông lớn trên thế giới vinh danh trong các bảng xếp hạng du lịch. Ảnh: Expedia

Cũng theo đánh giá của The Post Office UK, Hội An là một trong những thành phố quyến rũ nhất của Việt Nam. Nơi đây không có sự hối hả, nhộn nhịp như các thành phố lớn. Du khách có thể dành buổi sáng trên những bãi biển hoang sơ, buổi chiều tham quan di tích lịch sử và tìm kiếm những món ngon nhất tại chợ đêm Hội An.

Trên hết, Hội An còn là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới với những khách sạn mang lại chất lượng giấc ngủ tốt nhất, theo Báo cáo Xu hướng Du lịch Vương quốc Anh Skyscanner 2024.

Đứng sau Hội An trong danh sách năm nay là Cape Town, điểm đến quán quân của năm ngoái. Chi phí tiêu dùng ở Thủ đô của Nam Phi đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Tiếp theo là thành phố Mombasa của Kenya, Tokyo của Nhật Bản và Algarve của Bồ Đào Nha.

The Post Office UK xếp hạng dựa trên việc xem xét các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định cho kỳ nghỉ năm 2024 của du khách, từ tỷ giá hối đoái đến chi phí ăn uống và tham quan các nơi nổi tiếng của mỗi điểm đến.

Từ đó, tạp chí này sẽ đưa ra danh sách điểm đến du lịch giá trị nhất toàn cầu, nơi tiền của du khách trở nên có giá trị hơn nhờ chi phí rẻ và hợp lý.